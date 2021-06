"Thomas Meunier, tôt ou tard" : un documentaire inédit sur le Diable rouge

Thomas Bricmont, réalisateur de "Thomas Meunier, tôt ou tard" - Diables - 08/06/2021 "Thomas Meunier, tôt ou tard" : un documentaire inédit sur le latéral des Diables A quelques jours du début de l'Euro, La Une diffusera ce soir à 20h20 un documentaire sur le parcours atypique du Diable Thomas Meunier. Thomas Bricmont, le réalisateur, révèle quelques particularités du joueur. Actuellement à Dortmund et après un passage à succès du côté de Paris, le Gaumais n'a pourtant pas eu une trajectoire toute tracée comme le reflète le journaliste "il se retrouve à Virton à 18 ans avant de disputer une Coupe du monde quelques années plus tard. Il a aussi joué avec les plus grandes stars au PSG". C'est un personnage attachant. Je voulais raconter un parcours qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer Le numéro 15 des Diables est originaire de la province du Luxembourg, une région où n'abondent pas les joueurs devenus pros. En parallèle de sa carrière de sportif, l'homme de 29 ans a commencé à travailler à l'usine avant d'enfiler le costume de facteur. Thomas Bricmont tenait à aborder cet angle dans son documentaire "quand on a 18 ans et qu'on est à Virton, normalement on continue une carrière amateur". L'ancien brugeois se différencie aussi par sa communication, un aspect mis en avant par le réalisateur dans son documentaire "il a un franc-parler qui fait du bien surtout dans un milieu très monotone".