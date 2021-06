"Thomas Meunier, tôt ou tard" : revoir le documentaire inédit sur le Diable rouge

Thomas Meunier, tôt ou tard - Rencontre avec l'un des joueurs phares des Diables Rouges -... A l'occasion de l'Euro 2021 de foot, ce documentaire nous emmène à la rencontre d'un joueurs phares des Diables Rouges : Thomas Meunier. Son parcours est hors-norme et une exception culturelle dans un foot formaté. Ce film va nous raconter l'histoire d'un homme qui a atteint les sommets alors que la route lui a été longtemps barrée, voire inaccessible. Enfant d'un petit village ardennais coincé entre Saint-Hubert et Bastogne, renvoyé du centre de formation du Standard à l'âge de 13 ans, il a su se faire une place au sein d'un des clubs les plus prestigieux et médiatisés d'Europe, le Paris-Saint-Germain. C'est l'histoire d'une trajectoire unique dans le monde du foot, celle d'un jeune homme tour à tour ouvrier et puis postier avant de devenir quelques années plus tard, un footballeur mondialement reconnu. L'histoire d'un homme qui n'aurait jamais dû se retrouver là, assis aux côtés des plus grandes stars du foot mondial ; l'histoire d'un autre football qui nous balade hors des sentiers-battus. Personnage multiple et personnalité rafraichissante, Thomas Meunier a le sens de la formule et se livre sans langue de bois. Il est resté lié à son terroir ardennais tout en étant parfaitement installé au coeur de la frénésie parisienne. Certains le surnomme l'intello des stades de foot. Amateur de Street art, de Manet, Dali, de cinéma ou de musique électronique, Thomas Meunier est à l'opposé du cliché du footballeur biberonné aux consoles de jeux, au rap, et aux bling-bling. Il vient de lancer de la société " Play It Art ", qui mêle foot et oeuvres d'art contemporain. Ce documentaire s'attache à mettre en lumière la personnalité de Thomas Meunier et les réflexions qui font sa singularité dans le monde du ballon rond.