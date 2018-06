Thomas Meunier: "Tactiquement, la sauce commence à prendre"

Quatre jours après un nul vierge contre le Portugal, la Belgique a battu l'Egypte 3-0 mercredi au stade Roi Baudouin. "On a été meilleurs car l'adversaire a joué différemment", a analysé Thomas Meunier après la rencontre.

"Le Portugal joue super tactique. Ils sont tous fort investis pour le bloc et ont un super contrôle. Ici, l'Egypte a essayé de jouer au ballon. Comme nous sommes forts en reconversion, nous avons pu nous créer pas mal d'opportunités. Tactiquement, on était meilleurs aujourd'hui et la sauce commence à prendre. Maintenant, nous ne sommes pas encore à 100 pour cent."

Les Diables Rouges tentent de mettre en pratique ce qu'ils travaillent depuis le début du rassemblement à Tubize, détaille Meunier. "Il y a encore des erreurs 'voulues' dans le sens que ce sont des choses que nous travaillons à l'entraînement et que nous testons en match. Par exemple, le replacement. Quand je monte presser, un défenseur et un milieu doivent suivre. Il y a beaucoup de mouvements, et il suffit d'un décalage d'une seconde et le pressing n'est pas réussi. Il reste un match contre le Costa Rica avant le Mondial. On veut terminer sur un bonne note, faire le boulot et être appliqué."

Dedryck Boyata a commencé la rencontre sur le banc, alors que l'absence de Kompany pouvait lui ouvrir les portes du onze de base. "Comme tous les joueurs, j'ai découvert la sélection avant de venir au stade. Je suis toujours prêt à jouer. Je prends ce qu'il y a, je travaille dur, je parle beaucoup avec le coach. Et s'il y a des opportunités, je les prends", a expliqué le défenseur monté en fin de match.