Thomas Meunier lucide après le match : "Beaucoup d'incompréhension en première mi-temps"

Malgré le score (0-4), les Diables n'ont pas réalisé le match du siècle ce vendredi soir à Saint-Marin. C'est particulièrement la première mi-temps qui a suscité le plus d'interrogations auprès des observateurs, les onze Belges ne parvenant vraiment pas à combiner efficacement. Un sentiment partagé par Thomas Meunier après la rencontre : "Ce que je soulignerai aujourd’hui c’est beaucoup d’incompréhension…surtout en première mi-temps. Pas mal de mouvements pas répétés, beaucoup de mal à trouver les automatismes qu’on a d’habitude. Bien sûr il y a eu trois changements devant et sachant qu’on a la possession de balle pendant ce genre de match, les joueurs de devant ont énormément d’importance et au début on avait du mal à se trouver."

La seconde mi-temps aura été d'un autre acabit, les Diables parvenant à prendre le dessus sur une équipe adverse lessivée par les efforts fournis. Et au final, le plus important ce sont les trois points selon le Parisien : "On a vu que de faire rentrer des joueurs frais comme Dries, Nacer ou Dennis face à une équipe qui a déjà beaucoup encaissé, ça fait la différence. Les trois points sont importants, la manière l’est aussi, mais bon, on va regarder le classement et on pointe à un 15/15, c’est le principal." clame-t-il laconiquement.

Acteur clé de cette soirée, Nacer Chadli a profité de sa montée au jeu pour planter un but et délivrer une passe décisive. Pour lui, la première mi-temps indigente s'expliquait de deux façons : "On faisait circuler le ballon trop lentement et Saint-Marin a très bien joué le coup défensivement. Ils fermaient bien les espaces, je pense qu’on devait faire plus de courses dans le dos de la défense et c’est cela qu’on a bien fait en 2e mi-temps."