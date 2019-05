Thomas Meunier : « J’aimerais terminer mon contrat au PSG ou pourquoi pas le prolonger »

Arrivé au PSG en 2016, à l’issue de l’Euro disputé en France, Thomas Meunier est aujourd’hui annoncé par divers médias sur le départ.

Le Diable rouge tempère au micro de la RTBF : «Le club et la direction le savent, j’aimerais terminer mon contrat au PSG ou pourquoi pas le prolonger. Si cela se fait, tant mieux et si cela ne se fait pas, on verra ce qu’il est possible de faire et on ira voir ailleurs. Au niveau des rumeurs, je suis cité un peu partout. Il n’y a que des beaux clubs qui sortent (sourire). Manchester United, la Juve, Dortmund, ce sont juste des clubs exceptionnels. Mais c’est cela aussi la chance de pouvoir évoluer dans un club comme le Paris-Saint-Germain car, même avec peu de temps de jeu, on t’offre une certaine visibilité. On sait que le PSG investit rarement sur des joueurs qui n’en valent pas la peine entre guillemets. J’espère donc trouver un beau point de chute sir le PSG ne souhaite pas prolonger l’aventure».

Je trouve le choix de Vincent Kompany courageux car il n’a pas grand-chose à gagner…

Au sujet du retour de Vincent Kompany au Sporting d’Anderlecht, Thomas Meunier confie : «Je trouve cela courageux parce qu’il n’a pas grand-chose à gagner en allant à Anderlecht en tant que joueur-entraîneur, même manager ce qui est un peu différent. Maintenant, un retour aux sources, je trouve cela beau. Je pensais que Vincent allait prendre des vacances et aller aux Etats-Unis ou en Asie. Se promener un petit peu et découvrir le monde. Eh bien non, il est revenu à Bruxelles. Chapeau à lui car c’est un très beau challenge.»