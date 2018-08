Thomas Meunier félicite les champions du monde du PSG et … le champion du monde du beau jeu

Dans un tweet dont il a le secret, Thomas Meunier a, de nouveau, montré qu’il ne manquait pas d’humour.

Avec l’autodérision qui le caractérise, le Diable rouge a ainsi posté une photo de groupe avec les joueurs du PSG en ajoutant le message suivant : "Félicitations à nos 3 pépites championnes du monde! Et au champion du monde du beau jeu, de la possession et du spectacle que je ne citerai pas sur cette photo de peur de railleries à son propos".

Une manière originale et "subtile" de s’auto-congratuler et surtout de rappeler que la Belgique a été la championne du monde du beau jeu en Russie. Notre équipe nationale a été l'équipe la plus prolifique avec 16 buts inscrits en 7 matches dont un par ... Thomas Meunier (face à l'Angleterre dans la petite finale) !