Thierry Siquet : "A 16 ans, ils sont déjà tous sponsorisés"

Derrière les Diables Rouges, nos équipes nationales de jeunes sont aussi en pleine bourre. Les Diablotins U17 abordent à partir de samedi la phase finale de l'Euro. Le tournoi a lieu en Angleterre et les Belges veulent avoir de l'ambition. Reste à voir si, dans ce blé qui lève, se cachent quelques futurs Diables Rouges.

Il y a 10 ans, les Diablotins U17 révélaient un petit génie, un certain Eden Hazard. Il y a 3 ans, ces mêmes U17 faisaient 3e du Mondial. Dans cette génération 2001, figurent quelques noms connus, comme Lars Dendoncker (petit frère de Leander), Mathis Suray (fils d’Olivier Suray) et le capitaine Nicolas Raskin, qui a déjà disputé 8 minutes avec Gand en Pro-Ligue et qui, à cette occasion, est devenu le premier joueur né au 21e siècle à jouer en D1 belge. Mais à 16 ans, prédire la réussite reste délicat.

"Il n’y a pas dans cette équipe LE super-talent dont on est sûr qu’il va exploser au plus haut niveau, mais il y a plusieurs talents", explique le coach Thierry Siquet. "De temps en temps, il y a des joueurs dont on se dit que leur carrière est tracée… mais ce n’est pas pour ça qu’ils vont y arriver facilement. C’est encore trop tôt. En 2-3 ans, il peut se passer beaucoup de choses : une blessure, un entraîneur qui ne vous fait pas confiance, etc. Le football reste un monde très compliqué..."

Le grand défi reste la post-formation : faire le pas vers le foot des adultes. "Malgré leurs gabarits, ce sont toujours des enfants : ils sont jouettes, ils s’amusent. De temps en temps, il leur manque cette maturité sur le terrain… mais cette insouciance peut aussi être très bénéfique à d’autres moments."

Car les agents rôdent déjà : le contact est établi avec le monde de l’argent. "Ils arrivent tous sponsorisés de la tête aux pieds, à 16 ans ils sont déjà tous des contrats dans leur club : c’est normal, ce sont tous des internationaux, sans cela ils auraient déjà signé à l’étranger. Mais ils restent sains dans leur tête : le premier qui se la pète, on lui ramènera vite les pieds sur terre…"

Parmi ces U17, figurent peut-être quelque futurs Diables Rouges : un label qui percole sur les toutes nos équipes d’âge. "Je ne sais pas si c’est l’impact des Diables Rouges, mais il est certain que depuis plusieurs années, la Belgique s’est taillé une grosse réputation en Europe, et même au-delà, en matière de formation et de football soigné. On n’a pas le réservoir de l’Allemagne, de la France ou de l’Espagne, mais quand une équipe belge débarque quelque part, on sait qu’elle joue bien au football et qu’elle est capable de beaux matches et de bons résultats."

La Belgique U17 entame son Euro samedi, elle a été versée dans le groupe de l’Irlande, de la Bosnie et du Danemark.