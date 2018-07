Thierry Henry, un Français dans le staff des Diables

L'homme qui attire les regards de la presse tricolore côté Diables est….Français. Et oui, Thierry Henry focalise l’attention de l’hexagone. Henry dans le clan belge pour ses premiers pas d'adjoint depuis 2016. Un choix guidé par l'émotion il y a 2 ans.

"J'aime le football. Donc je connais la grande équipe de Belgique, avec les Ceulemans, les Gerets, les Vercauteren. Celle de 1986. Cette équipe a marqué les esprits. Quand on me parle de la Belgique, je pense à cette génération", nous déclarait Thierry Henry quelques semaines après sa nomination au poste d'assistant de Roberto Martinez.

Thierry Henry, champion du monde, une pièce maîtresse du staff de Martinez. "Ce qu'il a apporté dans la préparation pour la Coupe du Monde est essentiel. Peu de joueurs internationaux peuvent se targuer d'avoir une telle expérience en Coupe du Monde. Il fallait quelqu'un qui sache ce qui est nécessaire pour gagner un mondial. C'est primordial d'avoir cette façon de penser. et ce calme dans ces moments-là. Personne d'autre dans notre groupe n'a cette expérience d'avoir gagné une Coupe du Monde." explique Roberto Martinez.

Dur dur de choisir pour celui qui a procuré tant d'émotions aux français en 98. La capitaine cette année là : Didier Deschamps aujourd'hui entraîneur de la France... Côté bleu la motivation est toute trouvée. "Je serai fier de pouvoir montrer à Titi qu'il a choisi le mauvais camp" avance Olivier Giroud. "Je suis sûr qu'on va le charrier un peu. Mais il a appliqué comme tout le monde. Il ne veut que notre bien et je pense qu'il veut que la Belgique gagne contre la France." tempère Nacer Chadli.

Thierry Henry conseiller de choix pour Lukaku, Hazard & co. L'apport en confiance, en technique est indéniable. D'ailleurs, certains médias français eux n'hésite pas à faire le lien entre sa présence et la réussite des Diables. Un raccourci un peu facile. "Il n'y a pas une personne qui ne m'arrête dans la rue pour me dire 'Wouah cette équipe de Belgique!". Et je dis oui. Il y a de la personnalité, du talent. Quand je regarde les joueurs qui évoluent en équipe de Belgique et dans le championnat anglais, ce sont tous les patrons de leurs équipes" avait déclaré Thierry Henry en 2016.

Noir-jaune-rouge professionnel, bleu blanc rouge émotionnel. Belgique-France le cœur de Titi balance.