Thierry Henry: "On a eu une grosse préparation, maintenant on va voir ce que cela va donner"

Thierry Henry était de repos ce mardi, comme l'ensemble du groupe des Diables Rouges, qui s'envole ce mercredi pour la Russie afin de disputer la Coupe du Monde. Le Français a profité de ce jour de relâche pour retourner au pays et disputer un match de gala avec les champions du Monde 1998 contre une équipe FIFA avec quelques gloires des années 90 et 2000.

Sur le terrain se trouvaient des joueurs comme Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Robert Pires ou Bixente Lizarazu du côté français. Francesco Toldo, Fernando Morientes, Edgar Davids ou Hristo Stoitchkov ont donné la réplique aux Bleus.

Thierry Henry a joué la première période, durant laquelle il a marqué un but. Il est ensuite passé dans les tribunes pour commenter quelques minutes le match pour TF1. Il en a profité pour livrer quelques phrases sur les Diables Rouges.

Voici la retranscription des mots lâchés par l'assistant de Roberto Martinez:

Grégoire Margotton (TF1): "Cela fait quel effet de vivre une Coupe du Monde [en tant que membre d'un staff]."

Thirry Henry: "J'ai participé à la Coupe du Monde en tant que joueur, en tant que journaliste. Maintenant en tant qu'assistant. On verra bien ce qu'il va se passer."

Grégoire Margotton: "Il y a beaucoup d'envie dans ce groupe-là, comme dans beaucoup d'autres?"

Thierry Henry: "Exactement! On verra bien. On a eu une grosse préparation, maintenant on va voir ce que cela va donner. On ne sait jamais."

Grégoire Margotton: "Et beaucoup d'attente de tous les Belges?"

Thierry Henry: "Ah oui, ça c'est sûr."

Grégoire Margotton: "Il y a eu un peu de déception après l'Euro il y a deux ans."

Thierry Henry: "Oui mais cela permet de progresser et d'avancer, en général."