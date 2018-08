Thierry Henry nouveau T2 à temps plein des Diables rouges, Maloney T3

Graeme Jones parti à West Bromwich, la place de T2 était à pourvoir dans le staff de Roberto Martinez. Le sélectionneur des Diables Rouges a donc dévoilé le nom de la personne qui allait l'assister dans sa tâche. Et c'est Thierry Henry qui sera l'adjoint de l'Espagnol en équipe nationale. Le Français passe donc du poste de T3 à celui de T2.

Thierry Henry était en discussion ces derniers temps avec Bordeaux afin de succéder à Gustavo Poyet mais les transactions ont capoté. Le champion du Monde 1998 continue donc l'aventure avec l'équipe nationale belge où il prendra dorénavant plus de responsabilités. "Je suis ravi que Thierry Henry ait décidé de continuer avec l’équipe. Il va maintenant travailler à temps plein pour l’équipe nationale" a déclaré le sélectionneur fédéral.

Et de préciser : "Thierry Henry réalise un progrès naturel. Il a énormément d'influence au sein du groupe. Nous sommes très heureux qu'il reste, aussi pour les nouveaux jeunes joueurs qui nous rejoignent. Thierry a quitté ses fonctions de consultant et va jouer un rôle plus important dans l'équipe. Thierry est ravi de poursuivre son travail chez nous. Il avait des possibilités, mais n'a pas trouvé la bonne option à ses yeux. Il n'a pas été nécessaire de le convaincre, il reste avec plaisir".

Au jeu des chaises musicales, Roberto Martinez avait donc besoin d'un nouveau T3. L'Espagnol a annoncé que la fonction serait assurée par Shaun Maloney. Il s'agit d'un Ecossais, ancien joueur professionnel, qui a évolué principalement au Celtic. Il a aussi joué à Wigan, sous Martinez. Les deux hommes se connaissent donc bien et ont remporté ensemble la Coupe d'Angleterre en 2013.

"Shaun sait comment travailler, il était lui-même un bon footballeur", a expliqué le coach fédéral. "J'ai eu Shaun sous mes ordres à Wigan. Sa passion pour le jeu est énorme. Il entraîne bien et apporte un souci particulier aux détails. C'est un grand coach en devenir selon moi. Il travaille également au Celtic (en tant que T2 des U20, ndlr) et poursuivra son travail là-bas. Un assistant belge était évidemment une option. Il y a des entraîneurs à la fédération qui auraient pu prendre ce rôle, mais ils sont trop importants à leur position actuelle. Il est cependant certain qu'un coach belge nous rejoindra prochainement."