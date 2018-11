Thierry Henry : "Aider Tielemans à sortir de cette mauvaise passe, mais ça doit aussi venir de lui"

Ce mardi soir, l'AS Monaco de Thierry Henry reçoit le Club de Bruges pour la 4ème journée de Ligue des Champions. Un match important pour les deux clubs dans l'optique de la 3ème place pour l'Europa League.

Une belle occasion aussi pour Monaco d'enfin lancer la machine après un début de saison catastrophique. L'arrivée d'Henry n'a pas encore inversé la tendance. Le club de la principauté reste sur une seule victoire sur les 15 derniers matches. Mais le coach se veut optimiste, notamment lorsqu'il évoque le cas Youri Tielemans, dont les performances sur le Rocher sont à l'opposé de ce qu'il peut montrer chez les Diables.

"C'est vrai que depuis son arrivée, Youri a eu du mal à s'imposer, à faire ce qu'il sait faire en équipe nationale", a déclaré l'ancien T2 des Diables en conférence de presse.

Et d'ajouter : "Il faut travailler. Il faut lutter. Il faut essayer de chercher la bonne association au milieu de terrain qui pourrait l'aider. Mais il faut aussi que ça vienne un peu de lui."

Car Henry croit en les capacités de son joueur. Notamment parce qu'il a pu avoir un œil sur ses performances chez les Diables Rouges. "C'est un joueur qui n'a en général pas peur, qui essaye de jouer vers l'avant et qui veut recevoir les ballons. Il a cette envie de jouer qui ressort sur les autres."

Ce soir, Youri a donc l'occasion de relancer la machine et d'aider son équipe à sortir de cette spirale négative. Et Thierry Henry de conclure sur le milieu de terrain : "C'est vrai que dans notre situation ce n'est pas évident. Mais on est là pour l'épauler et essayer de l'aider à ce qu'il sorte de cette mauvaise phase."

Dans le groupe A, le Borussia Dortmund (9 points) et l'Atletico Madrid (6 points) sont au-dessus du lot. Bruges et Monaco comptent un point chacun.