Thierry Hazard : "L'avion me stresse mais pas les fils qui jouent"

Ce matin, un avion est parti pour Bruxelles pour Rostov. A son bord, de nombreux supporters des Diables rouges parmi lesquels les parents d'Eden et Thorgan Hazard ainsi que ceux d'Axel Witsel et le père de Thibaut Courtois.

"Je pars en vacances. L'avion me stresse mais pas les fils qui jouent", a confié Thierry Hazard au micro de Frédéric Deborsu de "C'est du Belge".

Et la maman d'Eden et Thorgan d'embrayer avec humour : "Je ne me pose pas trop de questions, je me laisse vivre. Il paraît qu'Eden tient de sa maman".

Thierry Witsel est confiant pour les Diables et son fiston qui est "en super forme et il a le moral".

"Il est calme, c'est dans sa nature", a ajouté la maman du n°6 de notre équipe nationale.

Le mot de la fin revient au papa de Vincent Kompany : "Mon pronostic : 3-0 pour la Belgique. L'essentiel, c'est de gagner".