Thibaut Courtois prolonge au Real Madrid jusqu’en 2026 : "Je veux gagner la Ligue des Champions"

Thibaut Courtois et le Real Madrid resteront ensemble encore un bon bout de temps. Le Club madrilène a en effet annoncé la prolongation de contrat de son gardien qui sera lié aux Merengues jusqu’en juin 2026, pour encore cinq ans donc.

Arrivé en 2018 en provenance de Chelsea, Courtois a déjà joué 130 matches pour le Real Madrid. Imperforable à 52 reprises avec les Blancos, il a remporté un championnat d'Espagne, une Supercoupe d’Espagne et une Coupe du monde des Clubs depuis son retour dans la péninsule ibérique.

Sur le plan personnel, il a été récompensé par le trophée Zamorra (2020), attribué au meilleur gardien de la saison en Espagne. Une distinction qu’il avait déjà raflée en 2013 et 2014 lorsqu’il jouait à l’Atlético de Madrid.

Le N°1 des Diables rouges a commencé sa saison 2021-2022 samedi en disputant toute la rencontre du Real Madrid face à Alaves, un match valable pour la 1ère journée de la saison de Liga.

"Cela va être ma quatrième saison dans le club de mes rêves. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de jouer pour tous ces trophées. Personnellement, j'espère maintenir et dépasser le niveau que j'ai atteint la saison dernière", avait écrit le gardien belge sur son site, vendredi.

"Ce n'est pas un secret, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid est en tête de ma liste", a-t-il ajouté au moment de l'annonce de sa prolongation. "Ma famille et mes amis m'ont demandé récemment où j'aimerais jouer ces prochaines années. Ma réponse est restée la même que quand j'étais petit garçon: au Real Madrid. Ajouter deux ans de plus sous ce maillot rend mon rêve d'enfant encore plus doux. J'adore faire partie du Real Madrid. C'est un véritable honneur. Le Real est ma maison et je suis reconnaissant d'être accueilli ici chaleureusement. Cette prolongation de contrat, c'est une récompense de mes efforts ici et cela m'encourage à travailler encore plus dur et à tout donner pour le meilleur club du monde".

