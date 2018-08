Thibaut Courtois, présenté au Real Madrid, "réalise un rêve d'enfant"

Dans un deuxième temps, sur le terrain du Stade Santiago Bernabeu, Courtois s'est présenté devant les supporters du Real Madrid qui étaient plusieurs milliers à avoir effectué le déplacement et à avoir pris place dans les tribunes.

"Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux"

Thibaut Courtois avec sa famille - © JAVIER SORIANO - AFP

"Je réalise un rêve d'enfant, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux", a déclaré Thibaut Courtois. "Ceux qui me connaissent savent combien j'ai travaillé pour être ici. Arriver dans le meilleur club du monde est une grande responsabilité. Je tiens à remercier le Real Madrid et tous ceux qui ont fait en sorte que je sois ici, car cela n'a pas été facile. Dans toute ma carrière, j'ai donné le meilleur de moi-même partout où j'ai été. Aujourd'hui, je suis un madridista, et je veux être à la hauteur de ce que cela représente. Je suis très heureux d'être de nouveau près de mes enfants".

Thibaut Courtois a, en effet, décidé aussi de rejoindre le club madrilène pour se rapprocher de ses enfants. Il a d'ailleurs posé pour les photographes en compagnie de ceux-ci ainsi qu'avec ses parents, son frère et sa soeur.