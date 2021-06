Thibaut Courtois : "Maintenant qu’on est en Russie, on a vraiment l’impression d’être entré dans le tournoi"

J-1 pour les Diables avant leur match d’ouverture face aux Russes ! Après avoir bien atterri sous le ciel nuageux de Saint-Pétersbourg, Thibaut Courtois s’est rendu à la traditionnelle conférence de presse.

Les Diables Rouges s’apprêtent à débuter un Euro particulier, qui se dispute aux quatre coins de l’Europe. Alors que les Belges s’entraînent à Tubize, les voilà en Russie : "Maintenant qu’on est ici, on a vraiment l’impression d’être entré dans le tournoi. C’est différent que d’habitude, il n’y a pas de fan zone,…mais on est prêt".

►►► À lire aussi : Les Diables à l’Euro 2020 : suivez toutes les infos du jour en direct

►►► À lire aussi : Hormis De Bruyne et Witsel, restés en Belgique, tous les Diables sont à l’entraînement avant la Russie

Meilleur gardien de la Coupe du monde en 2018, Thibaut Courtois ne fait pas de ce trophée une priorité : "Ce n’est pas un truc que j’ai en tête. Je veux aller loin avec mon équipe et gagner. Et si tu vas loin il y a toujours une opportunité de gagner un trophée individuel". Le gardien du Real Madrid pense néanmoins s’être encore amélioré par rapport à 2018 : "Les deux dernières années, je me suis amélioré dans le jeu au pied et j’ai pris de l’expérience. Quand on a une période difficile, on revient encore plus fort. Je tire un trait sur la saison avec le Real et on espère vivre un bel Euro".

Opposée à la Russie pour son premier match, la Belgique est prête selon le portier de notre équipe national. "Je ne vais pas trop parler de notre briefing mais on connaît leurs qualités, on sait comment leur faire mal. On a déjà joué pas mal de fois contre la Russie donc on les connaît bien. On est prêt, on a montré qu’on pouvait obtenir des bons résultats en déplacement", assure Courtois.

Positif au Covid-19, le Russe Andrey Mostovoy a quitté ses coéquipiers : "On sait bien sûr ce qui s’est passé, mais c’est arrivé pendant la saison aussi. On est habitué à ça. C’est dommage pour eux mais on est protégé contre ça. Ce n’est pas un problème, on n’en parle pas entre nous", conclut Thibaut Courtois.