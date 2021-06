Thibaut Courtois : "Le parcours est dur jusqu’au bout, mais si tu le termines, c’est encore mieux"

Les Diables Rouges affrontent le Portugal dimanche en 1/8e de finale de l'Euro. Thibaut Courtois s'est présenté devant les caméras de la RTBF pour répondre aux questions à deux jours du match. "C'est une équipe complète avec des nouveaux joueurs comme Felix, Fernandes,... Ils ont un bloc fort et derrière c'est solide aussi avec la paire Pepe et Ruben Diaz. C'est une équipe complète qui peut aller loin. C'est dommage de déjà les jouer en 8e, mais ça va être un grand match", commence par évoquer le gardien de but. Et d'ajouter sur la star du Portugal, Cristiano Ronaldo : "Je regarde ses mouvements, où il aime frapper, s'il vient premier poteau,... On peut essayer de comprendre pendant le match pour savoir quels sont ses mouvements. Mais il peut toujours surprendre, c'est une des plus grands joueurs de tous les temps, j'espère qu'on pourra l'arrêter dimanche. Le plus important, c'est d'empêcher que le ballon arrive chez lui." Ce 1/8e, c'est déjà un gros test pour nos Diables. Mais pas de souci pour notre gardien de but : "Au final, le chemin est dur jusqu'au bout, mais si tu le termines ce chemin, c'est le mieux. On peut comparer ça avec notre parcours à la Coupe du monde 2018 contre le Brésil par exemple. Et quand tu finis 3e comme le Portugal, tu sais que tu vas avoir une grosse équipe. On verra dimanche soir qui gagne."

Le Portugal est meilleur qu’il y a trois ans

