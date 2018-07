Thibaut Courtois, gardien le plus capé en équipe de Belgique : "Je ne pense pas que je serai élu meilleur gardien du Mondial"

En jouant ce samedi contre l'Angleterre en petite finale de la Coupe du Monde 2018, Thibaut Courtois est devenu le gardien de but à avoir disputé le plus de matches avec l'équipe nationale. Il a entamé son 65ème match.

Il dépasse donc Jean-Marie Pfaff, ancien gardien de Beveren et du Bayern. Il tenait les cages des Diables à la Coupe du Monde 1986, dont il a été élu meilleur gardien de la compétition. Il a honoré 64 capes avec la Belgique.

Thibaut Courtois sera-t-il, à son tour, élu "meilleur gardien du Mondial", il n'y croit pas trop : "Je suis très content du tournoi que j’ai disputé. Je ne sais pas si je suis le meilleur gardien du tournoi. Je suis très heureux de notre tournoi et c’est dommage que nous ne sommes pas en finale. Mais je ne pense pas que je serai élu meilleur gardien du tournoi car c’est toujours un des portiers qui est en finale qui reçoit la récompense. Ce n’est pas grave pour moi".

Enfin, en ce qui concerne cette médaille de bronze, le portier des Diables assure : "On voulait avoir l’or mais cette troisième place aura une place spéciale dans mon armoire aux trophées. Maintenant, on est encore un peu déçu mais dans quelques années, quand on en reparlera, cette médaille sera très spéciale."