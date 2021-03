Thibaut Courtois fait face à un calendrier chargé mais espère jouer contre la Biélorussie

Pour les médias et les supporters c’était décevant, les Diables eux relativisent

"Depuis notre retour, il nous reste un sentiment de trop peu, on aurait voulu gagner et on sait que certaines choses n’ont pas bien fonctionné. Mais on sait lesquelles, on a tout revu avec le coach, c’est le plus important. Je ne suis pas inquiet : ce n’est pas maintenant qu’il faut bien jouer, c’est en juin, quand on voudra gagner l’Euro. Et ce n’est pas parce qu’on n’a pas bien joué en Tchéquie qu’on ne gagnera pas l’Euro.

Je comprends que les médias et les supporters attendent toujours des victoires. On a beaucoup de qualités dans ce groupe, et vous espérez nous voir toujours bien jouer et gagner 4 ou 5 -0. C’est nous qui avons mis le niveau très haut. Donc pas de problème !"