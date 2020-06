Thibaut Courtois disputera le GP virtuel d'Azerbaïdjan pour Alfa Romeo

It’s #VirtualGP weekend! Our regular esports pairing of @Anto_Giovinazzi and @thibautcourtois join forces again in the Azerbaijan Virtual Grand Prix! #F1Esports pic.twitter.com/qkRgqFGWBg

Huit coureurs de F1 participeront à cette course, avec pour la première fois le Mexicain Sergio Perez (Racing Point) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri). Les habitués de la compétition, à savoir Alexander Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Nicholas Latifi (Williams) et George Russell (Williams), vainqueur des deux dernières épreuves, disputées à Barcelone et à Monte-Carlo, seront à nouveau de la partie.

Parmi les invités de cette course, on retrouvera le gardien de l'AC Milan Gianluigi Donnarumma, au volant d'une AlphaTauri, et le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte, qui participera pour Renault.