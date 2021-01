Thibaut Courtois comparé à Chilavert pour sa précision sur coup franc… à l’entraînement

Le Real Madrid a publié une vidéo de l’entraînement où on découvre un Thibaut Courtois ultra-précis à distance. Après avoir fait son job gants aux mains, le gardien des Diables et des champions d’Espagne s’est amusé.



Il a décoché trois envois millimétrés : un dans chaque lucarne et le dernier dans le coin inférieur droit. Impressionnant, même en l’absence de mur.



Il n’en a pas fallu plus pour que les réseaux sociaux et certains journalistes espagnols se lancent dans une comparaison flatteuse avec José Luis Chilavert, le légendaire portier paraguayen. Le gardien, passé notamment par Saragosse et Strasbourg, était réputé pour sa précision sur penalties et sur coups francs. Il a marqué 67 buts pendant sa carrière.