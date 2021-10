Thibaut Courtois, après Belgique – France : "On a donné des buts cadeaux"

La Belgique a une nouvelle fois manqué un rendez-vous avec son histoire en s’inclinant 2-3 face à la France en demi-finale de la Nations League. La génération dorée ne jouera donc pas sa première finale.

Et pourtant la Belgique menait 2-0 à la pause. La machine s’est ensuite enrayée, comme l’a expliqué Thibaut Courtois, au micro de RTL Sport : "On a donné des buts cadeaux. En première mi-temps, on a bien joué, on trouvait les espaces, la transition était bonne. Après, en deuxième mi-temps, les Français ont pressé un peu plus haut. Là c’était difficile, on n’est pas resté calme avec le ballon et on a donné des buts cadeaux, c’est dommage."

Sur le premier but, Karim Benzema se trouvait dos au but quand il a reçu le ballon. L’attaquant du Real Madrid a réussi à se retourner et a trompé son équipier en club. "Je dois encore revoir le but. On joue contre des bons joueurs, ils ont la classe pour faire ça dans la surface", résume Courtois.

"Le deuxième but, c’est une perte de balle puis un penalty un peu bête. C’est dommage. Tielemans ne veut pas faire faute, il fait un petit tacle et touche le mollet et l’arbitre siffle penalty." Courtois ne pense pas que les Diables ont cru que le match était gagné à la pause. "Le foot c’est comme ça, on savait que 2-0, ce n’est pas assez contre une équipe comme la France."