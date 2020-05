Thibaut Courtois accepte le défi lancé par Nathan (10 ans) du RFC Seraing !

Plus

Depuis toujours, la passion de Nathan Ledent c’est le football. Soutenu par sa maman, Virginie, prof de Fitness et son Papa, Olivier, bien connu dans le monde du football provincial liègeois (il a évolué en P1 et sera encore actif à Vaux-Chaudfontaine la saison prochaine), Nathan évolue à Seraing en U10, club réputé pour son école des jeunes et est suivi par quelques grosses cylindrées.

Nathan défie Thibaut pour ses 10 ans… Durant le confinement, le jardin familial des Ledent s’est transformé en centre d’entraînement. Nathan y répète ses gammes pour la saison prochaine. Le jeune homme a du tempérament et après ses séances quasi quotidiennes, il a décidé d’inventer des exercices techniques destinés aux gardiens. Et il ne s’est pas arrêté là. Il interpelle des gardiens de but en activité et leur propose de tenter de faire comme lui. À l’occasion de ses 10 ans, le jeune garçon réalise une vidéo pour défier celui qu’il considère comme étant "le meilleur gardien du monde": Thibaut Courtois. Les défis de Nathan - Football - 17/05/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plus de Football en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Thibaut Courtois répond au défi Cet appel est comme une bouteille à la mer. Mais la vidéo fait son petit bonhomme de chemin sur les réseaux sociaux. Dans l’entourage de Nathan, on s’active. Un équipementier qui soutient l’initiative donne un petit coup de pouce. Et le conte de fées prend forme. La vidéo arrive dans les mains du papa de Thibaut Courtois. Thibaut fini par découvrir cette vidéo et répond à son fan. La vidéo du portier des Diables Rouges parvient au jeune garçon le jour de ses 10 ans, Nathan fond en larme d’émotion. Thibaut Courtois répond au défi lancé par Nathan - Football - 17/05/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plus de Football en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Le conte de fées se poursuit… En attendant la vidéo du défi relevé par Thibaut et avant même d’oser tenter d’atteindre son idole, Nathan avait déjà effectué la même démarche auprès d’autres joueurs. Comme avec Josselin Capel, gardien international U20 de Tahiti et de Nîmes et qui a aussi répondu à l’appel. Nathan continue ses défis - Football - 17/05/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plus de Football en streaming sur Auvio. Voir la vidéo Josselin Capel répond au défi lancé par Nathan - Football - 17/05/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Plus de Football en streaming sur Auvio. Voir la vidéo