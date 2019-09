The Best FIFA Football Awards: Kevin De Bruyne et Eden Hazard nommés pour le Onze de l'année

Avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard, la Belgique est représentée deux fois dans la liste des 55 joueurs en lice pour intégrer le Onze de l'année 2019 aux 'The Best FIFA Football Awards'. La composition de cette équipe type sera dévoilée le 23 septembre lors d'une cérémonie qui se tiendra à La Scala de Milan.

Le 'World11' sera élu par les joueurs à l'issue d'un vote impliquant de milliers de footballeurs professionnels issus de 64 pays a précisé la Fédération internationale sur son site officiel. Leur choix doit se porter sur un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants.

Quatre clubs regroupent la bagatelle de 35 des 55 nominés. En effet, le FC Barcelone (11), le Real Madrid (9), Manchester City (8) et Liverpool (7) monopolisent plus de la moitié des joueurs sélectionnés. Avec dix joueurs, le Brésil est la nation la plus représentée devant la France (7) et l'Espagne (6).

D'autres prix seront remis le 23 septembre comme le World11 féminin, le Joueur et la Joueuse FIFA de l'année ou encore le prix de l'Entraîneur de l'année pour le football masculin et féminin.

Pour rappel, les trois nominés pour le prix du Joueur FIFA de l'année sont Lionel Messi (Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus), double vainqueur du trophée, susceptible de reprendre la couronne à Luka Modric, et Virgil van Dijk (Liverpool), déjà élu Joueur UEFA de l'année pour la saison 2018/2019. Eden Hazard, qui figurait dans la short list de dix noms, ne fait pas partie de ce trio.

Gardiens (5)

Alisson Becker (Bré/Liverpool), David de Gea (Esp/Manchester United), Ederson (Bré/Manchester City), Jan Oblak (Sln/Atlético), Marc-André ter Stegen (All/FC Barcelone)

Défenseurs (20)

Jordi Alba (Esp/FC Barcelone), Trent Alexander-Arnold (Ang/Liverpool), Dani Alves (Bré/PSG-Sao Paulo), Joao Cancelo (Por/Juventus-Manchester City), Dani Carvajal (Esp/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Ita/Juventus), Matthijs de Ligt (P-B/Ajax-Juventus), Diego Godin (Uru/Atlético-Inter), Joshua Kimmich (All/Bayern), Kalidou Koulibaly (Sen/Napoli), Aymeric Laporte (Fra/Manchester City), Marcelo (Bré/Real Madrid), Gerard Pique (Esp/FC Barcelone), Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Andrew Robertson (Eco/Liverpool), Alex Sandro (Bré/Juventus), Thiago Silva (Bré/PSG), Virgil van Dijk (P-B/Liverpool), Raphael Varane (Fra/Real Madrid), Kyle Walker (Ang/Manchester City)

Milieux de terrain (15)

Sergio Busquets (Esp/FC Barcelone), Casemiro (Bré/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bel/Manchester City), Frenkie de Jong (P-B/Ajax-FC Barcelone), Christian Eriksen (Dan/Tottenham), Eden Hazard (Bel/Chelsea-Real Madrid), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea), Toni Kroos (All/Real Madrid), Arthur Melo (Bré/FC Barcelone), Luka Modric (Cro/Real Madrid), Paul Pogba (Fra/Manchester United), Ivan Rakitic (Cro/FC Barcelone), Bernardo Silva (Por/Manchester City), Dusan Tadic (Ser/Ajax), Arturo Vidal (Chl/FC Barcelone)

Attaquants (15)

Sergio Agüero (Arg/Manchester City), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Roberto Firmino (Bré/Liverpool), Antoine Griezmann (Fra/Atlético-FC Barcelone), Son Heung-min (CdS/Tottenham), Harry Kane (Ang/Tottenham), Robert Lewandowski (Pol/Bayern), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Neymar (Bré/PSG), Mo Salah (Egy/Liverpool), Raheem Sterling (Ang/Manchester City), Luis Suarez (Uru/FC Barcelone)