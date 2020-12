'The Best' FIFA 2020 : Eden Hazard a voté pour Lewandowski… et deux équipiers

A défaut d’avoir pu recevoir le Ballon d’Or, non décerné cette année, Robert Lewandowski a été récompensé par le prix 'The Best' attribué par la FIFA au meilleur joueur de cette année 2020 si particulière.

Pour déterminer le vainqueur, les votes des supporters et d’un panel de représentants des médias ont été pris en compte ainsi que les votes des capitaines et entraîneurs des équipes nationales.

En qualité de capitaine des Diables rouges, Eden Hazard a été invité à donner son top-3. L’ailier du Real Madrid a joué la carte de l’objectivité en attribuant 5 points au vainqueur Robert Lewandowski, avant de récompenser son équipier au Real Sergio Ramos (3 points) et son équipier en équipe nationale Kevin De Bruyne (1 pt), finalement 5e de ce classement particulier et présent dans le 11 de l'année.

Roberto Martinez a quant à lui opté pour Kevin De Bruyne comme premier choix (5 pts) devant Robert Lewandowski (3 pts) et son compatriote Thiago Alcantara.

Pour la petite histoire, Kevin De Bruyne a été cité comme premier choix par le Belge Vital Borkelmans, sélectionneur de la Jordanie, ainsi que par les sélectionneurs des Îles vierges britanniques, de l'Erythrée, du Malawi, de la Nouvelle-Zélande, de Malte, du Qatar et de Trinité et Tobago. Les capitaines de l'Autriche, du Bouthan, et du Botswana ont également voté pour le Diable rouge en tant que premier choix.

On notera également que Lewandowski a mentionné De Bruyne en 3e position de son classement derrière Thiago Alcantara et Neymar.

