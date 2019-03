Teklak: "Zidane pourrait avoir une influence sur le rendement et les statistiques d'Eden Hazard"

Récemment, Eden Hazard a avoué avoir fait son choix en ce qui concerne son avenir. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2020, le n°10 des Blues est de plus en plus pressenti au Real Madrid. Le retour de Zinedine Zidane à la tête des Merengues n’a évidemment fait qu’enfler la rumeur.

A ce sujet, Alex Teklak, notre consultant sur l’Europa League, répond à trois questions clés.

1. Le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid est-il bien inéluctable ?

"Inéluctable ? Je n’en suis pas tout à fait convaincu car il ne faut pas oublier l’interdiction de transfert pour Chelsea. Cela pourrait peser dans le dossier. Ce n’est pas quelque chose de négligeable. Je ne sais pas comment cela va se passer et ce n’est pas dans le genre d’Eden Hazard d’aller au forcing pour aller rejoindre à tout prix le Real. Mais il est clair que le Real et Eden Hazard, cela va plutôt bien ensemble "

2. En quoi Zinedine Zidane pourrait-il encore faire progresser Eden Hazard ?

"Zidane pourrait avoir une influence sur le rendement et les statistiques d’Eden. J’ai quand même le sentiment que les joueurs offensifs qui ont été dirigés par Zizou ont été transformés au niveau des stats. Eden pourrait être débarrassé du travail défensif comme Zidane l’a autorisé par le passé à Isco. Eden aurait avec Zidane un entraîneur qui a une vraie légitimité à ses yeux dans le sens technique du terme. Jusqu’ici, il a eu des entraîneurs qui étaient de brillants tacticiens, comme Sarri, Conte ou encore Mourinho mais qui n’avaient pas un palmarès de joueur aussi brillant que celui de Zidane".

3. Eden Hazard peut-il devenir le nouveau Cristiano Ronaldo au Real Madrid ?

"Je ne crois pas. Il n’y a qu’un Cristiano Ronaldo, comme il n’y a qu’un Lionel Messi. Leurs statistiques parlent pour eux. Eden Hazard est un autre type de joueur. Lui-même affirme qu’il n’est pas un joueur qui fait spécialement attention aux statistiques. Je ne crois pas que ce serait une bonne chose pour lui d’arriver là-bas avec cette étiquette. Je ne pense pas que ce sera le cas. Il n’a pas besoin de cela pour coller au Real Madrid. Il colle parfaitement au style de la maison avec d’autres aptitudes que CR7. Le Real est un club qui pourra le faire grandir. Il ne faut pas oublier qu’il a un certain âge (28 ans, ndlr) et qu’il arrivera à une deuxième partie de sa carrière. Ronaldo a construit principalement la sienne au Real Madrid. Il a accumulé beaucoup de titres, a marqué beaucoup de buts et a délivré de très nombreux assists. On ne peut pas comparer l’éventuelle arrivée d’Hazard aujourd’hui à celle de Cristiano Ronaldo à Madrid jadis. Je ne pense que ce soit une bonne comparaison ".