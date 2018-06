Teklak : "Pas sûr que Southgate ait les moyens de ses ambitions tactiques"

Alex Teklak a préfacé la rencontre Belgique-Angleterre dans l'émission Complètement Foot de Vivacité. Selon notre consultant, la rotation annoncée par les deux coaches va forcément influencer le match et pourrait avantager les Diables.



"Je ne veux pas manquer de respect au Panama, et encore moins à la Tunisie, mais franchement il faut reconnaître que se tester face à ces équipes-là, c’est compliqué. Tu ne peux pas sortir de ces matches avec beaucoup d’enseignements. Les Anglais doivent se dire la même chose. Il y a donc de quoi se demander si on a vu la vraie Angleterre jusqu’à présent. Est-ce que c’était un vrai test pour eux ? Non. Est-ce que c’était un vrai test pour nous ? Probablement pas non plus. Mais gagner contre ces équipes-là était important pour la confiance. Est-ce que ce match sera un premier test ? Non, je n’y crois pas. J’ai peur qu’on soit dupés. Je ne l’espère pas, mais je pense que la rencontre va être tronquée par les changements annoncés par les sélectionneurs."



Gareth Southgate et Roberto Martinez n'ont pas fait de mystère, ils vont "utiliser" ce match pour donner du temps de jeu à certains joueurs. Avec deux équipes qualifiées au coup d'envoi et avec une première place qui ne serait finalement peut-être pas aussi avantageuse que cela, risque-t-on d'assister à un non match ?



"Je ne crois pas parce que ce n’est pas dans le tempérament des joueurs qui vont être alignés", tempère Alex Teklak. "Je pense que le cadre qu’a créé Martinez autour de l’équipe nationale belge est plus approprié pour les remplaçants qu’il ne l’est pour les Anglais. Je ne sais pas si Southgate a les moyens de ses ambitions par rapport à sa défense à trois et sa volonté de vouloir construire à quatre avec sa défense plus Henderson. Je crois qu’aujourd’hui, l’Angleterre est dans un grand changement tactique au niveau des profils des joueurs et des équipes de jeunes qui sont formées. Vous le voyez au travers des titres qu’ils gagnent en U17 et en U20 aussi récemment. Je pense que Guardiola, en amenant son style de jeu (à City) a amené une vision différente du foot (en Angleterre). Southgate s’en inspire beaucoup. Mais le problème, c’est que de la construction à 3 ou à 4 de laquelle part l’Angleterre, vous n’avez pas beaucoup d’actions qui aboutissent. Et je me dis que c’est peut-être la relative faiblesse des adversaires qui fait qu’à un moment donné le score peut vous tromper. Il n’a pas le matériel pour imprimer le jeu qu’il souhaite, tandis que les Belges jouent comme ça depuis toujours, qu’il s’agisse d’une petite équipe ou d’une grosse équipe. Même s’il y a une différence de qualité par rapport aux titulaires habituels, les remplaçants de Martinez vont être plus appropriés au cadre qu’il a créé."



"Pour Southgate, c’est déjà brouillon avec ses titulaires… Je pense que si tu presses le défenseur central côté ballon qui est excentré, donc Maguire à gauche ou Walker à droite, et que tu fermes le "6", il y a déjà beaucoup de chance pour que les Anglais commencent à allonger le jeu, Ils vont jouer long et là tu vas te retrouver dans une autre bataille, un autre type de jeu. Le problème des Anglais, c’est qu’actuellement ils n’ont pas la qualité pour produire du jeu à l’intérieur du jeu. L’Angleterre produit un certain type de joueurs mais des vrais numéros 10 à l’ancienne, ils ne savent pas en produire depuis Gascoigne. Ils arrivent en fait à créer des décalages ou de la créativité par les courses de Dele Alli, par les courses de Jesse Lingard, mais ils n’arrivent pas à le faire au travers d’un numéro 10 type Isco. Et ce pays, je crois culturellement ne va jamais produire un joueur comme Isco. Et quand tu as l’ambition de Southgate de créer du jeu à partir de la ligne arrière, il te le faut pour avoir des relations … "