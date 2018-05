Teklak : "La Fédération a voulu renforcer la position du sélectionneur avant le Mondial"

L'annonce de l'officialisation de prolongation de contrat de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges a évidemment fait réagir les observateurs avisés du football belge. Pour Alex Teklak, cette prolongation est assez logique au vu des résultats du coach espagnol et de la situation financière de l'union belge.

"Il y a un petit effet de surprise dans la mesure où Bart Verhaegen avait laissé entendre que les négociations avec Martinez débuteraient après la Coupe du Monde. Mais avoir un entraîneur en fin de contrat à l’aube d’une grande compétition, c’est jamais idéal. La Fédération a voulu renforcer la position du sélectionneur vis-à-vis des joueurs, des médias, ... et surtout faire enfin taire les rumeurs concernant Michel Preud’homme" analyse Alex Teklak au micro de la RTBF.

"Pourquoi cette prolongation serait-elle imméritée ? C’est vrai qu’on s’est qualifiés contre des équipes plus qu’abordables mais le seul match qu’on a perdu, c’est le match amical contre l’Espagne. En dehors de cela, il n’y a pas eu de couacs. On a quand même vu une évolution dans le jeu des Diables même si certains en demandent encore plus. Martinez a contribué à la professionnalisation de tout le système. Et il s’est intégré dans le paysage footballistique belge de la meilleure manière qui soit. En s’intéressant à tout et à tout ce qui se fait aussi chez les jeunes. On a pour le moment le vent en poupe et il y contribue. La Fédération voit Martinez à la tête de ce projet plus global" poursuit Teklak qui voit dans cette prolongation une mesure de prudence par rapport à la santé financière de l'Union belge.