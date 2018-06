Après leur victoire convaincante face à la Tunisie (5-2), les Diables rouges ont effectué leur retour à l’entrainement afin de préparer au mieux le duel face à l'Angleterre, dernier match du groupe G et dernier rendez-vous avant les 1/8 pour lesquels la Belgique et l'Angleterre sont déjà qualifiés.

Ce choc sera l'occasion de départager les Diables rouges et les 'Three Lions' et de voir laquelle des deux équipes terminera en tête de ce groupe G. Une première place qui ne sera pas forcément un objectif à atteindre à tout prix, en fonction des résultats du groupe H.

"Tout le monde en Angleterre attend ce match, notamment car de nombreux joueurs belges évoluent en Premier League. La rencontre sera étrange et s'annonce moins excitante que ce qu'on avait imaginé il y a quelques semaines. Martinez effectuera de nombreux changements apparemment, peut-être huit. Je pense que Southgate en effectuera un peu moins, peut-être cinq ou six. Même Harry Kane pourrait débuter sur le banc. Chaque coach voudra garder ses éléments frais pour les 1/8 de finale. La formation belge est très excitante à voir jouer. Sur papier, la Belgique est plus forte que l'Angleterre je trouve. Les Diables rouges sont au pic de leur génération dorée, l'Angleterre possède encore de nombreux jeunes éléments. Je ne vois pas une des deux équipes remporter le tournoi", a précisé David Coverdale (Scottish Sun) à notre micro.

Et son confrère Gary Cotterill (Sky Sports) d’ajouter : "C'est dommage que les formations se rencontrent maintenant. On ne verra pas une Angleterre forte contre une Belgique forte. Ca pourrait ressembler à un match d'entrainement, durant lequel certains vont peut-être tenter de récolter des cartes jaunes pour finir à la 2e place. Si j'étais entraineur, je dirais à mes joueurs de garder la dynamique positive, d'essayer d'obtenir une victoire contre une grande équipe. Peut-être bien que l'Angleterre voudra plus la victoire que la Belgique. Ce serait génial d'avoir une vraie rencontre entre les deux formations en finale. Je suis particulièrement séduit par les Diables rouges, je pense qu'ils peuvent remporter l'épreuve."