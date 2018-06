Suivez l'entrainement des Diables et les interviews de Martinez, Vertonghen et Dendoncker (LIVE 15h30)

Après leur deuxième victoire en deux rencontres et avec la qualification en poche, les Diables vont reprendre l'entraînement ce lundi à Dedovsk.



Ce dimanche, ils ont profité d'un jour de congé pour recharger les batteries en famille.



Nous vous proposons de suivre le début de l'entrainement en direct ainsi que les conférences de presse de Roberto Martinez, Jan Vertonghen et Leander Dendoncker. La tactique à adopter contre l'Angleterre, l'importance de la première place, l'état de santé de Romelu Lukaku (et de Vincent Kompany) seront certainement au cœur des questions.



Rendez-vous à 15h30 pour l'entrainement et vers 17h15 pour les interviews.