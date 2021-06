1-1 : But de Thorgan Hazard - Danemark - Belgique - 17/06/2021 Thorgan Hazard égalisé pour la Belgique ! Romelu Lukaku sème Simon Kjaer et perce à droite avant de servir Kevin De Bruyne. Le Citizen met trois danois au sol avec une feinte très intelligente avant de servir Hazard. Seul face au but, le frère d'Eden n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets d'un plat du pied (1-1).