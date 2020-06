Steve Bruce tente de "kidnapper" Kevin De Bruyne en pleine interview, "il va rester ici"

Kevin De Bruyne a fêté ses 29 ans avec la qualification de Manchester City pour les demi-finales de la FA Cup. Cerise sur le gâteau (d’anniversaire), KDB a inscrit le 100e but de sa carrière.



Au moment de livrer ses impressions sur la rencontre face à Newcastle (0-2), le Diable rouge a été interrompu par Steve Bruce, le coach des Magpies. "Il va rester ici, il va jouer pour Newcastle", a plaisanté l’ancien défenseur de Manchester… United.



Une ambiance détendue, des sourires échangés, une petite tape amicale et des mots bienveillants, le foot comme on l’aime.