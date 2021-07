Stephan Streker s’interroge sur l’avenir de Martinez chez les Diables : "Un changement est peut-être nécessaire"

Stephan Streker s’interroge sur l’avenir de Martinez chez les Diables : "Un changement est... Les réactions à chaud ont naturellement fusé quelques minutes après l’élimination des Diables rouges en quart de finale de l’Euro 2020 face à l’Italie. Comme à son habitude, Roberto Martinez a analysé froidement la situation malgré l’énorme déception. Il a également répondu à la question de son avenir à la tête des Diables rouges. "Ce n’est pas le moment de parler ça. Le moment est trop triste", a coupé court l’Espagnol au micro de Pierre Deprez. Une réaction logique de la part de notre sélectionneur mais qui a lancé le débat du 'Club de l’Euro' juste après la rencontre sur La Une. Stephan Streker est le premier à s’exprimer sur le sujet et à se réjouir que la question se pose. "Je peux très bien comprendre qu’il n’y ait pas de remise en question publique immédiate. Il faut quand même considérer que c’est un échec : les Diables sont éliminés en quart de finale par une équipe qui s’est révélée meilleure qu’eux. Cela ne peut pas être considéré comme satisfaisant mais on est plutôt dans une tradition de pays gentil (et je trouve que c’est bien)." Pour notre consultant, une éventuelle séparation entre Martinez et la Belgique est envisageable. "On peut très bien ne pas s’estimer coupable mais s’estimer responsable. Je me souviens qu’après une élimination contre l’Italie à l’Euro 2000 avec 2 penalties ratés par les siens, le sélectionneur néerlandais Frank Rijkaard démissionne car il considère que c’est un échec. Je pense qu’on peut se poser la question de savoir si on peut également mettre du sang frais à ce poste-là. C’est peut-être nécessaire. Ce n’est pas remettre un coach en question que de dire qu’il y a peut-être une nécessité de changement. Je trouve qu’il est sain de se poser la question même si aujourd’hui, c’est trop tôt. Il ne faut pas que ce soit une question taboue. S’interdire de se poser la question est malsain."