Spectacle garanti, Martinez pour égaler Thys, Mertens centenaire ? : les stats avant Danemark – Belgique

Après leur belle entame dans l’Euro face aux Russes (3-0), les Diables Rouges s’apprêtent à affronter le Danemark dans le cadre de la deuxième rencontre du groupe B. Nous vous proposons, en collaboration avec Opta, un tour d’horizon de toutes les statistiques intéressantes autour de ce Danemark – Belgique qui a lieu ce jeudi à 18 heures au Parken Stadium de Copenhague.

Confrontations : avantage Diables Rouges

Sans surprise, les Belges partent avec une longueur d’avance sur le Danemark. Vainqueurs des deux dernières confrontations en Ligue des Nations (0-2 au Danemark, puis 4-2 à domicile), les Diables pourraient enregistrer leur troisième victoire consécutive face aux Danois en cas de succès. Plus encore, la Belgique n’a plus perdu contre la Danish Dynamite depuis le 6 septembre 1995 (1-3). Petite lueur d’espoir pour le Danemark : lors de la seule confrontation en tournoi majeur entre ces deux équipes, les Danois l’avaient emporté 3-2 à l’Euro 1984. Si on se fie aux statistiques, cette rencontre devrait connaître un vainqueur et forcément un perdant. Sur les 14 matches disputés entre le Danemark et la Belgique, les équipes ne se sont quittées dos à dos qu’à une seule reprise, lors de leur première confrontation… en avril 1922. Ce duel devrait également être riche en buts. En effet, lors des 14 rencontres, 52 buts ont été marqués par les deux équipes, soit une moyenne de 3.7 buts par match.

Le Danemark sur la pente descendante

La Belgique respire la forme en ce moment avec une seule défaite subie lors des 24 derniers matches (20 victoires, 3 nuls) alors que le Danemark vient de connaître sa troisième défaite de suite en phase de groupes à l’Euro pour la 3e fois de son histoire. De plus, face aux Finlandais (défaite 0-1), les Danois ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. Il faut remonter à l’Euro 2004 pour voir les Danois ne pas trouver le chemin des filets en phases de groupes du tournoi (0-0 face à l’Italie). Lors de leur premier match, Pierre-Emile Højbjerg a également manqué un pénalty… le troisième échec sur les quatre dernières tentatives danoises alors qu’ils les avaient tous (5 sur 5) convertis entre 1984 et 1998. De quoi mettre en confiance Thibaut Courtois en cas de pénalty sifflé en faveur des locaux. Petite statistique intéressante pour les Diables, la Belgique a remporté 4 de ses 5 derniers matches à l’EURO (1 défaite), soit autant que lors de ses 13 premiers dans la compétition (2 nuls, 7 défaites).

Romelu Lukaku patron, Roberto Martinez pour rejoindre Guy Thys

Impliqué dans 26 buts lors des 19 dernières rencontres des Diables (22 buts et 4 assists), Romelu Lukaku ne s’est pas montré décisif qu’à 3 reprises dont une fois face au Danemark en septembre 2020. Big Rom' pourrait donc ouvrir son compteur but face au Danemark ce jeudi. L’attaquant de l’Inter Milan, avec ses 2 buts contre la Russie, est d’ailleurs le 2e joueur belge à marquer lors de 2 différentes éditions de l’EURO (2016, 2020) après Jan Ceulemans (1980, 1984). Lukaku a marqué 9 buts en tournoi majeur, plus que tout autre joueur des Diables Rouges. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez pourrait lui égaler un certain Guy Thys avec 8 victoires en tournoi majeur (EURO + Coupe du Monde) en cas de succès face aux Danois. Enfin, Dries Mertens, qui devrait être à nouveau titulaire face au Danemark, va faire son entrée dans le club très fermé des centenaires belges, avec une 100e apparition sous le maillot des Diables Rouges. Il se place aux côtés de Jan Vertonghen, Axel Witsel, Toby Alderweireld et Eden Hazard. ►►► À lire aussi : Le Danemark, un adversaire qui ne réussit pas vraiment aux Diables rouges

