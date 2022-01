Rétro Diables Rouges – Philippe Albert désigne Courtois, Lukaku, Castagne et Thorgan Hazard... Notre consultant Diables Rouges, Philippe Albert, revient sur le bilan de l’équipe nationale en 2021. Entre l’Euro, le Final 4 de la Ligue des Nations, les qualifications de la Coupe du Monde, les rendez-vous n’ont pas manqué. Les déceptions non plus. Bilan, analyse et perspectives.