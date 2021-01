Sondage : Qui pour remplacer Axel Witsel chez les Diables rouges en cas de forfait pour l’Euro ?

Roberto Martinez ne s’est jamais départi de son 3-4-3 fétiche. Il devrait donc rester fidèle à son système. Reste la question des hommes pour l’animer et notamment le duo axial de l’entrejeu. Associé dix fois à Witsel et titularisé 8 fois en son absence, Youri Tielemans fait figure d’incontournable. Il constitue désormais une certitude dans l’esprit de Martinez. Du rôle qui lui sera attribué dépendra l’identité de celui qui l’accompagnera.



Sa polyvalence lui permet d’être aligné tantôt en "6", tantôt en "8". S’il joue en sentinelle, Kevin de Bruyne (autre intouchable, d’où son absence du sondage) ou un joueur plus offensif sera choisi. L'association avec KDB a été testée à San Marin. Si on lui accorde plus liberté, il aura besoin d’un équipier "plus discipliné" pour couper les espaces. Leander Dendoncker a régulièrement bénéficié de la préférence du sélectionneur dans ces cas-là. Il est d’ailleurs l’autre médian qui a le plus joué quand Witsel n’était pas présent avec 6 titularisations. Hans Vanaken (3) et Dennis Praet (1) ont aussi reçu leur chance.



Entre les membres du noyau, les jeunes qui frappent à la porte (De Ketelaere, Sambi Lokonga, Mangala, Raskin, ...) ou le fantasme d’un retour de Marouane Fellaini, la liste des candidats est longue. Selon vous qui doit remplacer Witsel en cas de forfait pour l’Euro ?