Sondage : Quels seront les 11 Diables rouges au coup d’envoi face à l'Italie ?

Ce vendredi 3 juillet, la Belgique dispute son quart de finale de l’Euro 2020 face à l'Italie à Munich.



Après un succès arraché dans la douleur face au Portugal, les Diables rouges veulent poursuivre le tournoi et atteindre les demi-finales. Mais la Squadra n'a jamais vraiment réussi aux Belges dans un grand tournoi. Et l'incertitude plane autour de la participation de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sortis blessés contre la Selecçao.

RTBF. be/sport vous propose de vous mettre dans la peau du coach fédéral Roberto Martinez et de partager votre équipe idéale face aux Italiens. A vous de jouer !