Sondage Diables rouges : Roberto Martinez est-il toujours l’homme de la situation ?

Roberto Martinez est-il toujours l’homme de la situation à la tête des Diables rouges ? Depuis l’élimination de la Belgique face à l’Italie dès les quarts de finale certains se posent la question. Mais il n’y a pas vraiment d’unanimité sur le sujet.

En poste depuis 2016 et lié contractuellement à l’équipe nationale jusqu’à la fin de l’année 2022 soit après la Coupe du Monde au Qatar, il est probable que l’entraîneur espagnol continue un petit peu sa route avec les Diables.

Si Stefan Streker se demande si un changement ne serait pas nécessaire, Nordin Jbari est lui catégorique, Martinez doit partir : "Malheureusement, il faut qu’il parte, car il est têtu. Son système à trois derrière, il ne le changera pas. Et j’ai déjà dit que lorsque Kompany est parti, il fallait repasser à quatre derrière. Carrasco n’est pas bien dans ce système à trois. […] Quand on joue à 3 derrière, il faut savoir presser et on ne sait pas le faire. […] Je pense donc qu’on doit changer de coach. Il a fait une Coupe du Monde et un Euro, et il a eu deux tentatives pour remporter quelque chose. Mais il ne changera pas son système."

Stefan Streker est moins catégorique mais se pose malgré tout la question : "On peut très bien ne pas s’estimer coupable de l’élimination mais s’estimer responsable. […] Je pense qu’on peut se poser la question de savoir si on peut également mettre du sang frais à ce poste-là. C’est peut-être nécessaire. Ce n’est pas remettre un coach en question que de dire qu’il y a peut-être une nécessité de changement. Je trouve qu’il est sain de se poser la question même si aujourd’hui, c’est trop tôt. Il ne faut pas que ce soit une question taboue. S’interdire de se poser la question est malsain."

Manuel Jous, lui, ne pense pas qu’il faut s’empêcher de s’interroger, par contre pour lui les timings sont beaucoup trop serrés : " "Il y a un éternel souci si on doit changer. Il faut trouver un entraîneur qui amène une plus-value mais aussi avoir quelqu’un qui est accessible financièrement pour l’Union belge. Si vous voulez un nouveau coach en septembre, je ne vois pas qui peut venir. Et la transition avec les jeunes va se faire progressivement. Ce qu’il faut entamer, c’est le chantier de la défense. Pour moi, on ne doit donc pas changer de coach."

Pascal Scimè pense aussi que la question mérite d’être posée, mais il se positionne contre le départ du sélectionneur espagnol : "Il y a une partie des responsabilités à imputer au coach, mais il y a des circonstances atténuantes comme les blessés. Il faut avoir une discussion saine, car il y a eu des manquements."

Un point d’accord entre tous nos intervenants, il faut remettre certaines choses en question, en doute et faire des changements. Mais Martinez doit-il ou non rester au moins jusqu’au Mondial au Qatar ? Là, les opinions divergent. L’Union Belge doit dans tous les cas continuer rapidement le travail puisque les Diables seront déjà de retour ensemble sur le terrain en septembre prochain.