Simon Mignolet : "Tout le monde sait que Kompany est important pour le groupe"

Le 26 mai dernier, c'est du banc que Simon Mignolet a vécu la défaite de Liverpool et les boulettes de Loris Karius en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.

La page est tournée, pas question d'évoquer les bourdes du gardien allemand. Il est maintenant uniquement concentré sur la Coupe du Monde. Réserviste de luxe de Thibaut Courtois, il est prêt à jouer si c'est nécessaire. Samedi, face au Portugal, on a d'ailleurs craint le pire lorsque le portier de Chelsea a reçu un coup de Quaresma.

"Il faut toujours être prêt à jouer et à aider l'équipe. Je l'ai déjà prouvé dans le passé. Contre l'Arabie Saoudite, Thibaut était blessé et je l'ai bien remplacé. Le football est de plus en plus physique, les duels costauds et même à l'entraînement, les blessures sont possibles. En compétition, il y a également des risques de suspension. Mais je ne lui souhaite pas. C'est pourquoi on va avec trois gardiens à la Coupe du Monde et pas un seul", souligne un Simon Mignolet plutôt détendu à notre micro. Le portier des Reds pourrait être dans le onze de base contre l'Egypte afin de ne pas prendre de risque avec Thibaut Courtois.

"Je me sens bien et si l'entraîneur veut que je joue, il n'y a pas de soucis. J'ai déjà effectué deux entraînements et j'en aurai encore un demain. Donc, physiquement, je suis prêt", a-t-il noté.

Enfin, en ce qui concerne la sélection de Vincent Kompany qui s'est blessé à l'aine à l'occasion de la rencontre amicale contre le Portugal, Simon Mignolet comprend que Roberto Martinez prenne le risque de le prendre dans le groupe des 23 pour la Russie. "C'est un joueur de caractère, très important pour le groupe. Tout le monde le sait. Le joueur est même encore plus important que le caractère qu'il dégage".

Et de préciser : "J'ai confiance en lui et dans le staff médical. Son Mondial dépendra de la guérison de sa blessure mais Laurent Ciman est là au cas où. Je suis sûr que Vincent a tout ce qu'il faut pour être prêt pour la Coupe du monde. Il faut le laisser se soigner."

Sur les choix du coach pour sa liste et le fait d'avoir notamment écarté Christian Benteke, Simon Mignolet se contente de déclarer : "C'est au coach de faire les choix. Ce n'est jamais facile d'éliminer des joueurs d'une liste".