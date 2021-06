Simon Mignolet titulaire face à la Grèce : "C’est important de me tester avec cette défense avant l’Euro"

Simon Mignolet titulaire face à la Grèce : "C’est important de me tester avec cette défense... Simon Mignolet défendra les cages de la Belgique jeudi lors du premier match de préparation des Diables rouges. Présent en conférence de presse ainsi qu’à notre micro en interview individuelle, le portier des Diables s’est réjoui de retrouver du temps de jeu en équipe nationale. "Je suis très heureux d’avoir la possibilité de jouer. A chaque fois que c’est le cas, ça fait du bien et avant l’Euro, c’est une bonne préparation. On sait que Thibaut est très fort. Il l’a montré à de nombreuses reprises. Mais on ne sait jamais, si quelque chose se passe, il faut pouvoir répondre présent. Le fait que je joue chaque semaine avec le Club de Bruges m’aide dans cette perspective-là. Jeudi, ce sera important de pouvoir jouer avec la défense des Diables pour être prêt si on a besoin de moi." "Fier" de faire partie de cette génération, Mignolet a entre-autres rappelé la force du banc et l’importance d’avoir des remplaçants prêts à faire la différence dans ce genre de tournois. "On a une très bonne équipe. Un très grand noyau avec beaucoup de bons joueurs. Il y aura des matches où certains cadres ne pourront pas jouer en raison d’une blessure ou tout simplement car les matches s’enchaînent rapidement. Il faudra alors être prêt pour faire le job. La Belgique doit être capable de jouer avec un autre noyau et je pense qu’on l’a bien montré pendant les qualifications. L’équipe et le noyau sont plus larges qu’auparavant. L’expérience de chacun et la confiance ont augmenté au sein du groupe. Je suis certain que tout est réuni pour gagner l’Euro."