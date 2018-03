Simon Mignolet : "J'ai 30 ans et je veux jouer chaque match"

c'est donc Simon Mignolet qui sera plus que probablement titulaire mardi face à l'Arabie Saoudite suite au forfait de Thibaut Courtois, touché aux ischio-jambiers. Ce serait étonnant que Roberto Martinez n'offre pas du temps de temps de jeu au portier des Reds qui est devenu la doublure de l'Allemand Loris Karius à Liverpool. Le dernier match de Simon Mignolet en tant que titulaire remonte au 27 janvier 2018. Il avait encaissé trois buts et s'était incliné 2-3 face à West Brom en FA Cup.

"Le coach n'a pas encore dit quel onze allait jouer contre l'Arabie Saoudite. Le dernier match contre le Japon (le 15 novembre dernier, ndlr), j'ai montré que j'étais prêt si on avait besoin de moi", a-t-il souligné.

Et de poursuivre : "J'ai envie de jouer et si je peux avoir du temps de jeu mardi, cela fera énormément de bien.". Et ce, face à une équipe qu'il ne faut pas négliger. "L'Arabie Saoudite va disputer la Coupe du Monde. On ne connaît pas vraiment les joueurs mais cela devrait être du même niveau que la Tunisie. Il y a deux ou trois joueurs qui évoluent en Liga et ils viennent de faire un match nul contre l’Ukraine. Cela veut dire que ce sera un match difficile. Ce sera un bon match de préparation pour nous", note-t-il.

Simon Mignolet, qui a fêté ses 30 ans le 6 mars dernier, ne peut pas se contenter de rester sur le banc à Liverpool, club qu'il a rejoint en 2013.

"Ce n’est jamais facile mais c’est la vie d’un gardien. Il n’y en a qu’un qui joue. Moi, j’ai envie de toujours jouer. J’ai 30 ans et je veux jouer chaque match. Je m’entraîne au plus haut niveau car dans ma position, il faut toujours être prêt car il peut y avoir une suspension ou une blessure comme c’est le cas aujourd’hui avec Thibaut Courtois. Tout ce que je peux faire, c'est rester professionnel car il reste encore beaucoup de matches avec Liverpool et/ou l'équipe nationale. La seule chose que je peux faire, c'est rester tranquille et garder la tête haute. Je suis déjà revenu plus fort jadis quand je m'étais retrouvé sur le banc", a-t-il insisté.