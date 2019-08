"Si Lukaku était mon joueur, je le vire illico…"

Lundi, alors que Manchester United reprenait les entraînements, Romelu Lukaku a aussi repris le collier… mais à Anderlecht. Le colosse belge s’est entretenu seul, puis avec les U18 de Neerpede : à la veille de la clôture du mercato de Premier League (du moins pour les transferts entrants), Romelu veut forcer son transfert. Il n’a plus d’avenir à Old Trafford. Mais en s’entraînant à Bruxelles sans l’accord de son club employeur… et en arborant le maillot mauve, il pose un triple problème : sportif, commercial, juridique.

"Que se passe-t-il s’il se blesse, car légitimement, sans l’accord de Manchester, il n’est pas couvert par les assurances ?" interroge Louis Derwa, avocat de sport. " Le souci est aussi commercial s’il porte le maillot d’Anderlecht : les sponsors et l’équipementier de United peuvent se poser des questions. Outre le contrat qu’il signe, le joueur est aussi soumis au règlement d’ordre intérieur et au code de discipline du club. Et en Angleterre, ils sont très fouillés : les amendes et les sanctions sont salées et proportionnelles au salaire du joueur. On peut même parler de faute grave, mais dans le cas du football, c’est particulier, car si Manchester limoge Romelu, le joueur deviendra libre de s’affilier gratuitement ailleurs... et ça ne fait évidemment pas les affaires de Manchester. C’est donc bien un bras de fer où chacun défend ses intérêts sans vouloir plier. Mais il est probable, vu l’imminence de la clôture du mercato, que ça s’active en coulisses pour trouver une solution."

Bienvenue dans le domaine de l’intox. Avec les risques que cela présente… "Si Lukaku était mon joueur, je le vire tout de suite" nous glisse, hors-micro, un agent belge actif sur le marché anglais. "On ne fait pas ça à un club mythique, qui a dépensé le gros magot pour vous et vous paie royalement. Avec les clubs anglais, on peut toujours discuter : les dirigeants ont la fibre humaine, aller au clash n’est jamais une solution. " Conclusion de notre agent anonyme : "Romelu est très mal conseillé, mais ce n’est pas un hasard : son agent est le même qu’Antonio Conte, le coach qui veut l’attirer à l’Inter..." CQFD ?

Aller au clash est devenu une habitude des joueurs gagnés par l’envie de partir. Avec souvent, du moins dans le cas de joueurs à forte valeur ajoutée, de grandes chances de gagner leur bras de fer contre leur futur ex-club. Certains conseillers sont même tentés d’y aller systématiquement à l’usure.

"Notre rôle, à nous avocats, est d’informer nos clients sur leurs droits mais aussi leurs engagements, à leurs risques et périls" poursuit Louis Derwa. " Mais parfois, il y a un intérêt à aller au clash pour forcer une solution négociée. Mais il faut aussi savoir que les joueurs ne gagnent pas toujours : certains doivent réintégrer leur club aux conditions du club. Cette pratique est une zone grise qui comporte des risques, et ces risques doivent être très bien calculés. Si Manchester n’obtient pas de remplaçant pour Lukaku avant la clôture du marché anglais et que Romelu est bloqué à Manchester, il risque de peu jouer. Et à un an de l’Euro, il joue sa sélection en équipe nationale…"

Mais quel que soit l’issue de ce feuilleton (et tout porte à croire que Romelu obtiendra ce qu’il souhaite…), il faudra aussi évaluer les éventuels dégâts d’image pour le buteur belge, qui serait de toute façon devenu persona non grata auprès du public mancunien.

"Je n’en suis pas convaincu" conclut Louis Derwa. "Car même en cas de conflit profond, ou que le joueur reste ou qu'il se recase ailleurs, trois jours et deux buts plus tard, on oublie tout et les affaires reprennent comme d’habitude…"

On l’avait oublié : le monde du foot-fric a souvent la mémoire courte. Et surtout celle qui l’arrange.