Shaun Maloney, l'adjoint de Roberto Martinez, quitte les Diables Rouges

Le cousin néerlandais, le revenant polonais et l’habituel gallois : Roberto Martinez analyse le... Les Diables Rouges défieront les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles dans le groupe A4 de la Ligue des Nations édition 2022-2023. Tel est le résultat du tirage au sort effectué jeudi à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. La Belgique avait participé au dernier Final Four de la compétition en octobre dernier mais avait quitté le nord de l'Italie avec deux douloureuses défaites dans ses valises, d'abord contre la France (2-3) puis contre l'Italie (1-2), son bourreau en quarts de finale de l'Euro quelques mois auparavant.