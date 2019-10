Sept matches et 28 buts pour assurer une qualification express pour l'Euro

Belgique - Russie : 21 mars 2019 (3-1) - Qualifications Euro 2020 - 21/03/2019 Les Diables ont entamé leurs qualifications pour l’Euro 2020 par un succès à domicile contre la Russie (3-1). Bien encadrés par les cadres, les "jeunes" ont été au rendez-vous. Eden Hazard, auteur d'un doublé, a une nouvelle fois été déterminant. Les Belges prolongent une bonne habitude. Pour la quatrième campagne consécutive, ils débutent par une victoire. Après le pays de Galles en 2012 (0-2), Andorre en 2014 (6-0) et Chypre en 2016 (0-3), c’est la Russie qui s’est inclinée face aux troisièmes du dernier mondial. La série se poursuit. Les Belges n'ont jamais été réellement mis en danger par la Sbornaya. Très regroupés, bien organisés et rugueux dans les duels, les Russes ont posé des problèmes à des Diables privés de Kompany, Meunier, Witsel, Dembélé et Lukaku. Pour faire plier son adversaire, notre équipe nationale s'est appuyée sur ses forces. Le premier but est survenu après une reconversion offensive parfaite. Une vraie marque de fabrique. Youri Tielemans a conclu cette action d’une frappe précise pour s’offrir son premier but en sélection (14e). Eden Hazard, en bon capitaine, s'est chargé de faire la différence. Le N.10 des Blues y est allé de son coup d’éclat pour provoquer un penalty, puis le convertir (2-1, 44e). Il a ensuite fixé le score final en fin de rencontre. Son 29e goal avec les Diables. Une bourde de Thibaut Courtois avait instillé un léger doute au quart d'heure. Sous pression, notre gardien a tergiversé avant de manquer son dégagement. Denis Cheryshev en a profité pour égaliser (1-1, 16e). Cette erreur - totalement inhabituelle pour le portier du Real - n'a finalement pas prêté à conséquence. Le film de la deuxième période se déroule sans accro mais sans grande émotion. Même si Michy Batshuayi a tout de même frappé sur le poteau (79e).