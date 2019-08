Selon vous, c'est Bjorn Engels qui sera le nouveau visage de la sélection des Diables

Vous avez été 4185 à avoir participé à notre sondage : "Quel sera le nouveau visage dans la sélection des Diables rouges ?".

D’après vous, il s’agira donc du défenseur central Bjorn Engels (Aston Villa) qui récolte 32% des suffrages. Il devance de peu Dodi Lukebakio qui a rejoint cet été le Hertha Berlin. Il obtient des 30% des voix. La troisième place revient à l’une des révélations de ce début de saison, le médian du Standard Selim Amallah (13%).

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws et La DH, Roberto Martinez a avoué qu’il y aura une nouvelle tête dans la sélection des Diables rouges pour les matches programmés à Saint-Marin et en Ecosse les 6 et 9 septembre prochains. Cette sélection sera dévoilée ce vendredi à midi.

Les forfaits de Vincent Kompany, Timothy Castagne et Dedryck Boyata laissent évidemment à penser qu’il s’agira d’un défenseur. Transféré de Reims à Aston Villa durant ce mercato estival, Bjorn Engels a donc de fortes chances d’être repris. L’ex-Brugeois figurait dans la présélection de Marc Wilmots pour l’Euro 2016. Il avait été écarté en raison d’une blessure.

Ensuite, ses aventures à l'Olympiacos et à Reims l'ont tenu quelque peu éloigné des radars. Mais la roue semble avoir tourné: son transfert dans un club de Premier League, Aston Villa, et un début de saison prometteur, lui ont déjà valu les éloges de Roberto Martinez.