Sélection des Diables Rouges pour l’Euro : le mode d’emploi

" Moi, je ne suis au courant de rien car je découvre la sélection le matin même de la conférence de presse " avance Van Loock… sans vraiment nous convaincre. " Parfois en blaguant, certains journalistes tentent de me tirer les vers du nez, mais c’est plutôt sous forme de clin d’œil. De toute manière, ça ne sert à rien car même si je savais, je ne dirais rien… Après, je sais que, par le passé, il y a parfois eu des fuites. Mais ce n’est plus possible aujourd’hui… "

D’autant que la communication semble bel et bien verrouillée… même si le contexte de la pandémie (quarantaines, tests PCR, etc.) impose parfois d’anticiper les convocations et les demandes de visas ou de billets d’avion.

" C’est très simple : c’est Roberto Martinez lui-même et un de ses assistants qui préviennent les joueurs sélectionnés. Cela se fait par un simple coup de fil ou par message Whatsapp… et en demandant la discrétion d’usage. Là aussi, la communication se fait le plus tard possible, le matin même ou la veille, pour éviter les fuites. Après, il va de soi que certains habitués de la sélection sont déjà prévenus plusieurs jours auparavant. Cela simplifie aussi la logistique. "