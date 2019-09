Scimè : "Vadis, s'il continue comme ça, il y aura match pour être dans les 23 à l'Euro"

S’il y a bien un club dont on parle peu pour le moment, c’est Gand. Pourtant, "c’est exceptionnel pour le moment à Gand. C’est une équipe que me plaît énormément car la victoire doit venir par le jeu", déclare Pascal Scimè.

Et d’ajouter : "On a des joueurs de ballons. On a ce qui se fait de mieux aujourd’hui en Belgique au milieu de terrain. Avec un coach qui a failli être viré. Mais aujourd’hui, on lui a donné des joueurs intéressants et il construit quelque chose de bien. Laurent Depoitre fait un bien fou, Sven Kums revient à ses fondamentaux. Et Vadis Odjidja, depuis qu’il a le brassard. Il était déjà bon avant, mais aujourd’hui il a le sourire. Et pour finir, s’il continue comme ça, il y aura match pour être dans les 23 à l’Euro."

Et Joachim Mununga d'ajouter : "Je crois qu’on risquerait de retrouver l’épisode de Radja Nainggolan. Ça fait bien longtemps qu’un joueur comme ça, au vu de son talent, aurait dû être dans cette équipe nationale. On aurait dû lui donner sa chance lorsqu’il était à Bruges. Mais l’image qu’il a donnée de lui a un peu terni cette sélection."

"Si tu sélectionnes Benito Raman et Hans Vanaken sans leur donner du temps de jeu, alors pour les prochains rendez-vous, s’il continue de la sorte, tu peux prendre Vadis. Car c’est un autre joueur dans sa tête. C’est un patron qui pense plus au collectif et moins à lui", conclut Pascal Scimè.