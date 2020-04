Scifo-Hazard, deux meneurs de jeu aux multiples points communs

Enzo Scifo et Eden Hazard font partie des plus grands meneurs de jeu de l’histoire des Diables rouges.



La comparaison n’a pas échappé à l’UEFA qui a concocté un clip qui met les deux N.10 en parallèle.



Élégance balle au pied, aisance technique, humilité, les deux joueurs multiplient les points communs. A commencer par leur lieu de naissance : La Louvière.



Enzo et Eden sont aussi deux talents précoces, même si le joueur du Real a toujours eu un temps d’avance. Il a débuté à Lille à 16 ans, 10 mois et 17 jours. Scifo a dû "patienter" quelques mois de plus. Il a attendu d’avoir fêté ses 17 ans. En équipe nationale, le décalage est à peu près le même. Hazard a enfilé la vareuse nationale à 17 ans et 316 jours. Scifo est devenu Diable rouge à 18 ans 3 mois et 15 jours.