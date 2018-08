Sarri explique pourquoi Eden Hazard n'est pas titulaire, le Belge se confie sur son avenir à Chelsea

Pour la deuxième fois d’affilée, Eden Hazard a commencé le match de Chelsea sur le banc. Aussi bien à Huddersfield que contre Arsenal, le n°10 des Blues était réserviste.

Il a joué 14 minutes à Huddersfield et 29 minutes contre les Gunners. A chaque qu’il est monté sur la pelouse, le Diable rouge s’est montré décisif. En effet, dans les deux rencontres, il a délivré une passe décisive. Contre Arsenal, il a ainsi offert à Marcos Alonso le but permettant aux Blues de mener 3-2.

Nombreux sont les observateurs qui se demandent pourquoi Maurizio Sarri ne l’aligne pas au coup d’envoi.

"Eden Hazard est un tout grand joueur mais je pense qu’il n’est pas en ce moment capable de jouer 90 minutes", a expliqué l’entraîneur italien de Chelsea en conférence de presse.

Après la Coupe du Monde, Eden Hazard a pris des vacances et a repris le chemin des entraînements seulement au lendemain de la défaite de Chelsea contre Manchester City en finale de la Community Shield, c'est-à-dire le 6 août.

Et Sarri de préciser : "D’ici une semaine ou maximum deux, Hazard sera prêt à disputer une rencontre complète".

De quoi calmer également ceux qui spéculent sur un éventuel départ du joueur belge qui a régulièrement été cité au Real Madrid. Eden Hazard qui entame sa 7ème saison à Stamford Bridge se sent bien dans ce club. Après la victoire face à Arsenal, il a déclaré sur les réseaux que "Londres était bleu" et a donné rendez-vous la semaine prochaine aux fans pour la rencontre à Newcastle.

"Je suis heureux ici, je n’ai pas encore envie de parler de ça. Beaucoup de choses ont été dites. Des bêtises et tout. Pour l’instant, je suis heureux. Il me reste deux ans de contrat et on verra ce qu’il se passera", a clairement lâché le Belge au micro de RMC Sport. Partir cette année ? Non, je pense que je ne partirai pas. Déjà, le mercato en Angleterre est terminé. On peut partir mais on ne peut pas signer de joueurs. Ce serait un peu bizarre qu’ils me laissent partir et qu’ils ne recrutent pas de joueur derrière. On a pu voir encore aujourd’hui que les fans m’aiment plutôt bien. Je suis bien ici. On verra bien ce qu’il se passe dans un an ou deux ans."