Au petit trot, les Diables Rouges ont dominé ce mardi soir l’Arabie Saoudite (4-0) en match amical au stade Roi Baudouin. Romelu Lukaku a signé un doublé et un assist, Kevin De Bruyne deux passes décisives et une réalisation. Michy Batshuayi s’est également invité à la fête.

A deux mois et demi du début de la Coupe du Monde, il n’y a pas beaucoup d’enseignements à tirer de cette unique rencontre amicale du mois de mars. Si on a assisté à quelques bonnes combinaisons offensives, quelques intéressantes évolutions tactiques et la première d'Anthony Limbombe, on reste tout de même un peu sur notre faim au vu de ce match plutôt moyen.

Il restera aux protégés de Roberto Martinez trois matches de préparation contre le Portugal (2/06), l’Egypte (6/06) et le Costa Rica (11/06) pour élever leur niveau de jeu et être à la hauteur de leurs ambitions en Russie.