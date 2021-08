Sambi Lokonga : "c’est en venant chez les Diables que j’ai remarqué que j’avais encore à apprendre et que je devais franchir un cap"

Albert Sambi Lokonga s’est exprimé lors du premier jour du rassemblement des Diables Rouges. Le nouveau joueur d’Arsenal est d’abord revenu sur ses premières semaines avec son nouveau club. "Ça va bien à Arsenal. J’ai eu tout ce qu’il fallait. Ce n’est pas un début facile, car quand on joue pour une grande équipe et qu’on perd, ce n’est pas facile." Et même si Arsenal est dernier au classement, Sambi a passé un cap qui pourra lui permettre d’entrer éventuellement en compte pour gratter du temps de jeu avec les Diables. "J’aimerai jouer avec les Diables quelques matches et mes premières minutes. Mon statut a changé un peu en effet vu que je joue pour un très grand club en Premier League. Mais je suis toujours le même joueur avec le même jeu. Après, le plus important, c’est jouer avec mon club et si j’enchaîne je pourrais avoir ma place dans l’équipe. Mais le plus important, c’est bien m’entendre avec les joueurs."

Avec trois matches à disputer, Sambi Lokonga pourra donc espérer quelque chose. Et le milieu de terrain d’évoquer l’expérience qu’il va acquérir avec ce groupe.

"Le changement de rythme et la qualité se font ressentir. Aujourd’hui je suis là et je connais ce niveau maintenant. Et si je dois dire la vérité, c’est en venant ici que j’ai remarqué que j’avais encore beaucoup à apprendre et c’est à ce moment-là que je me suis dit que je devais franchir un cap, d’où mon transfert. Quand je vois les joueurs ici, ce sont des grands noms et tout le monde est prêt pour les prochaines échéances à venir. J’espère que ça va donner du temps de jeu à tout le monde, mais le coach décide. Il faut tout faire pour garder la 1ère place du groupe."

Au-delà d’avoir déjà du temps de jeu, on parle beaucoup de déjà préparer l’équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026. Avec plus que probablement Sambi comme fer de lance.

"On ne parle pas d’une nouvelle génération, mais Roberto Martinez m’a dit qu’il fallait regarder sur le long terme. Ce n’est pas à moi de juger, mais quand on voit Jérémy Doku, les jeunes sont prêts à faire partie de l’équipe. Après, il y a déjà des leaders et ce sont les plus âgés. Moi j’essaye avec le peu d’expérience que j’ai, de l’amener au groupe. Après chez les jeunes, il y a de très bons joueurs : Alexis Saelemaekers, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren et plein d’autres qui peuvent arriver. Mais il y a du temps avant 2026."

Avant 2026, il y a déjà un Estonie-Belgique ce jeudi.